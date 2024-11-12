Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan Ankara'ya Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki programının tamamlanmasının ardından özel uçak "CAN" ile Ankara'ya döndü.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Ankara'ya ulaşan Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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