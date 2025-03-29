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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alınması açısından büyük bir öneme sahip.

Bölgedeki Huzur ve İstikrar İçin İş Birliği

Yapılan detaylı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ortak çabalarını artırmasının gerekliliğini vurguladı. Özellikle bölgedeki huzur ve istikrarın sağlanması için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Erdoğan, Al Nahyan'a Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı iletti. Bu tür diyalogların, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere katkı sağladığı ifade ediliyor.

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