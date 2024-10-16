Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ve Ebu Gayt'ı Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önemli Görüşmelere İmza Atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kritik bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Bugün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı ayrı ayrı kabul edecek.

Görüşmelerin Zamanı

İlk olarak, Barzani ile saat 14.00'te bir araya gelecek olan Erdoğan, ardından 16.00'da Ebu Gayt'ı ağırlayacak.

Bu görüşmeler, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ilişkilerini güçlendirmesi açısından büyük bir önem taşıyor.