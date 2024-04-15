Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine seçim sonrası iik defa toplanıyor: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni kabine, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez toplanıyor. Masada, İran-İsrail gerilimi, terörle mücadele, Irak ziyareti hazırlıkları ve ekonomi politikalarının son durumu gibi önemli konular var.

Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının en öne çıkan gündem maddesi, Orta Doğu'da yükselen gerilim. Türkiye'nin bölgede yürüttüğü diplomasi trafiği ve tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca, terörle mücadele stratejileri masaya yatırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarının genişletilmesi planları, yaz döneminde artırılması öngörülen faaliyetler arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Irak ziyareti de önemli bir konu olarak kabine toplantısında ele alınacak. Bu ziyaret öncesi Türkiye'nin hazırlıkları ve politikaları gözden geçirilecek.

Ekonomiye ilişkin ise Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan politikaların son durumu değerlendirilecek. Toplantıda, ekonomik programlara ek tedbirler alınması ihtiyacı üzerinde görüşmeler yapılması bekleniyor.