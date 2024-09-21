Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu İçin ABD'ye Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak amacıyla ABD'nin New York kentine seyahat etti. Uçuşunu CAN uçağıyla gerçekleştiren Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan saat 14.10'da ayrıldı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan, apronda askeri tören kıtasını selamladı. Uğurlama sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer bazı yetkililer de yer aldı.

Yanında Götürdüğü Heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.