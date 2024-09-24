Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulunda Kıbrıs ve Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurul Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerinin hakları ve uluslararası topluma davette bulundu. Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tecrit politikasının son bulması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Meselesine Dikkat

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçtiğini vurgulayarak, Kıbrıs meselesine kalıcı bir çözüm için Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin samimi iradesinin her zaman önde olduğunu belirtti. "Ada'da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardı," diyen Erdoğan, bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi.

Libya'daki İstikrar ve Sudan'daki Kriz

Libya'da istikrar sağlanması için uluslararası toplumu bir araya çağıran Erdoğan, "Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba göstermeliyiz," dedi.

Uygur Türkleri ve Afrika İlişkileri

Uygur Türklerinin haklarının korunması adına Çin ile diyalog halindeyiz diyen Erdoğan, Afrika ile işbirliği ve dayanışma içinde olmanın önemini vurguladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin mevcut kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını belirterek, G20 platformunda da bu konuda çabaların sürdüğünü ifade etti. Yapay zeka ve iklim değişikliğine karşı kolektif bir yaklaşımın önemini vurguladı.

İslamofobi ve Aile Kurumuna Yönelik Saldırılar

Erdoğan, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı durulması gerektiğini, aile kurumuna yönelik saldırıların arttığını belirtti. "Bu yıkım projesini durdurmak için birleşmeliyiz," dedi.

Genel Kuruldan Notlar

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iletişim başkanı Fahrettin Altun ve bazı kabine üyeleri Genel Kurul'da yer aldı. Erdoğan, konuşması sırasında sık sık alkış aldı.