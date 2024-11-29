Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Reformu Şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler ile iş birliğinin mevcut haliyle mümkün olmadığını belirterek, "Şu an bu Birleşmiş Milletler ile devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

BM'nin Geleceği İçin Reform Zamanı

Erdoğan, dünya genelinde adaletin sağlanabilmesi için BM'nin yapısında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savundu. Bu görüş, uluslararası platformda daha adil bir temsil ve karar alma mekanizmasının oluşturulmasına yönelik yeniden yapılanma çağrılarını öne çıkarıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.