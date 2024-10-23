Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Tataristan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'a Yolculuk Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 10.35'te yola çıktı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlayan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer yetkililer yer aldı.

Heyetteki İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i de yanında götürdü.