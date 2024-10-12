Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Çengelköy semtinde bir çorbacıda vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İlk Durak: Vahdettin Köşkü

Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giderken aracını durdurarak çevresindeki vatandaşlarla muhabbet etti. Bu esnada çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı, çocukların neşesine ortak oldu.

Çorbacı Ziyareti

Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya giden Erdoğan, burada hem vatandaşlarla hem de esnafla sohbet etti. Yüzlerce insanla sıcak bir diyalog kurarak sorunları dinledi ve fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yakın teması ve samimi tavırları vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Çengelköy'deki ziyareti, hem esnafa hem de halka moral kaynağı oldu.