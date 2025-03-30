Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Filistin'deki Durum Üzerine Temaslar

Erdoğan, görüşme esnasında, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması konularında Cezayir ile iş birliği yapacaklarının altını çizdi. İki lider, bu krizin çözümü için atılacak adımlar üzerinde mutabık kaldı.

İlişkilerin Geliştirilmesi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ve planlanan ziyaretlerin önemine değindi. Bu bağlamda, ikili ilişkileri daha da ileri taşımak için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bayram Tebriği

Ayrıca Erdoğan, Tebbun'un Ramazan Bayramı