Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Üsküdar'da Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak camiye yönelen Erdoğan, burada namazı icra etti.

Namazın ardından Erdoğan, Anadolu Ajansı muhabirleriyle bir araya gelerek cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Üsküdar'daki bu ziyaret, Erdoğan'ın toplumla buluşma ve dini günlerde ibadet etme geleneğinin bir parçası olarak dikkat çekti.

Cuma namazı, Türk toplumunda önemli bir yer tutarken, Erdoğan'ın bu etkinliği, kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.