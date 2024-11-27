Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı ile Tam Mutabakat İçindeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam bir mutabakat halindeyiz, uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz," dedi.

Kongre Maratonu Devam Ediyor

Erdoğan, partisinin 12 Ekim'de başlayan kongre sürecinin, milletin sandıkta verdiği mesajlarla umutları yeniden yeşertecek şekilde ilerlediğini vurguladı. Kongre sürecinde 815 ilçe kongresinin tamamlandığını ve ilçelerin yüzde 85'inde sürecin sona erdiğini aktardı. Ayrıca, 52 ilde ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirten Erdoğan, cumartesi günü Kahramanmaraş'ta bulunacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kazanımları ve Terörle Mücadele

Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, “Milletimizin başına 40 yıldır musallat edilen terör belasını tüm imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız.” ifadesini kullandı. Türkler ile Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarının yıkılacağını ve evlatlara terörün olmadığından söz eden Erdoğan, terör örgütüyle olan mücadelede kararlıca duracaklarını vurguladı.

Hukuk ve Siyaset

Hukuk devleti ilkelerine uyulduğu takdirde iktidar olarak kimseyle uğraşılmayacağını belirten Erdoğan, terör örgütünün mensuplarının belediyelere yerleştirilme çabasının hukuk önünde hesap vermeleri gerekeceğini sözlerine ekledi. Erdoğan, “Meşru sınırlar içinde kalmak şartıyla ülkemizde sivil siyasetin önü ardına kadar açılmışken, yedeğine terör örgütünü alarak hiç kimse siyasetçilik oynayamaz,” dedi.

Gelecek Vizyonu

Erdoğan son olarak, "Ülkemizin güney sınırlarını Akdeniz'den İran hududuna kadar uzanan bir güvenlik kuşağıyla terör örgütlerinden arındırma projemizi adım adım sonuçlandıracağız. İnşallah önümüzdeki yıl hem diplomatik hem askeri yöntemlerle yeni kazanımları ülkemizin kar hanesine ekleyeceğiz," diyerek, Cumhur İttifakı'nın omuz omuza vererek terörsüz Türkiye idealini gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.