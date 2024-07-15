Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anlamlı konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, FETÖ'ye karşı milletin gösterdiği direnişi ve şehitlerimizi anarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şehitlerimize ve gazilerimize duyduğu minneti ifade ederek başladı. "Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler, sizleri kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum," dedi. Erdoğan, 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde milletin zaferini ve direniş destanını hatırlatarak, "Evet bugün milletimin zaferinin, aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8 yılını idrak ediyoruz," ifadelerini kullandı.



MİLLETİN BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ

Erdoğan, Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yaptı. "Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz," dedi. Bu birlik ve beraberlik tablosunun dosta güven, düşmana korku verdiğini belirten Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyor, bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven, düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum," diye konuştu.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerimize ve gazilerimize duyduğu saygıyı ifade etti. "Rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor. Manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak, şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz," dedi. 15 Temmuz gecesi şehit olan 252 vatandaşımızı anarak, "Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruşu överek, "Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğsünü siper eden, ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum," dedi. Erdoğan, yurtdışındaki vatandaşlarımıza ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de teşekkür etti.



FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. "Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir," dedi. Erdoğan, FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azimlerinin ilk günkü kadar diri, güçlü ve ayakta olduğunu belirtti.

Erdoğan, milletin sandıkta tecelli eden iradesine sahip çıkmanın önemine değindi. "Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz," dedi. 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla sonlandırdı. "Birilerinin '15 Temmuz kıyamına' çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, 'tiyatro' diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir. Kimse kusura bakmasın, adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir," dedi.

Erdoğan, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha vurgulayarak, 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine olan minnetini ifade etti.