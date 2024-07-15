Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "Tiyatro diyenleri asla affetmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlıkların asla unutulmayacağını belirtti. Erdoğan, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, onların hatıralarını yaşatacaklarını söyledi.
"Adını tarihe milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin anılarını yaşatacağız. 15 Temmuz gecesi, milletin iradesinin şaha kalktığı, gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, darbeci alçaklar gece boyunca kan dökmeye, masumları katletmeye devam etti. Toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.