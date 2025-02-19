Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Eleştiri: '360 Derecelik Dış Politika Vizyonumuzu Anlamalarını Beklemiyorduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya gidenleri 360 derecelik dış politika vizyonuna dair eleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Eleştiri: '360 Derecelik Dış Politika Vizyonumuzu Anlamalarını Beklemiyorduk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada Avrupa'ya gidenler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, “Şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim 360 derecelik dış politika vizyonumuzu anlamalarını zaten beklemiyorduk” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna ve Avrupa ile olan ilişkilerine dair önemli ipuçları veriyor.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin benimsediği çok boyutlu yaklaşımı vurgularken, aynı zamanda Avrupa'daki bazı etkinliklere yönelik eleştirisini de dile getirmiş oldu.

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