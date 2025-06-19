Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dayanışması Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 Bininci Afet Konutu Töreni’nde Konuştu

Azerbaycan Mahallesi'nde gerçekleşen 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi. Azerbaycan halkının Türkiye'ye olan destek ve dayanışmasının asla unutulmayacağını ifade eden Erdoğan, "Felaketin haberini alır almaz 'seninleyim Türkiye'm' diyerek kardeş kömeği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız," dedi.

Kahramanmaraş'ta Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir millet iki devlet" anlayışının somut örneklerinden birinin açılışını yaptıkları konutlar olduğunu vurguladı. Depremin yol açtığı yıkımın ardından Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinin daha da güçlendiğini ifade ederek, "Aşılacak en büyük acılarımızı birlikte savaşarak hafifletiyoruz," şeklinde konuştu.

İlk Yardım Eli Azerbaycan'dan Geldi

Erdoğan, deprem sonrası Azerbaycan'ın Türkiye'nin imdadına ilk koşan ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, "Bu vesileyle İlham kardeşime ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür ediyorum. Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri ve şimdi yeniden hayat bulmakta," dedi.

Proje Detayları ve Güvenli Yaşam Alanları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in projeyi yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, inşa edilen konutların güvenli ve huzurlu yaşam alanları sunacağını bildirdi. "Buradaki projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. Yıl sonuna kadar kalan eserleri de teslim edeceğiz," dedi.

Erdoğan, bu projelerin Türk ve Azerbaycan kardeşliği ile yapılandırıldığını, Anadolu ve Azerbaycan'ın dayanışmasını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.