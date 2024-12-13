Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal güvenlik üzerinden belediyelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle dikkat çekti.

Belediyelerin Durumu ve Yeni Önlemler

Erdoğan'ın bu açıklamaları, belediyelerin mali durumlarıyla ilgili karşılaştığı sorunlara ve çözüm yollarına yönelik bir uyarı niteliği taşıyor. Ciddi bir mali sıkıntı içerisinde olan bazı yerel yönetimlerin bu tür borçlar nedeniyle yürütme zorunluluklarını yerine getirmekte zorlandığı ifade edildi.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı, hem belediyelerin mali disiplinini sağlamak hem de sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bir baskı mekanizması oluşturmayı hedefliyor.