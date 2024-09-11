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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul ederek sporun birleştirici rolüne dikkat çekti ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kabulünde, sporun toplumsal birlikteliğe katkısına dikkat çekti. Erdoğan, "Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz," dedi.

Beşiktaş'ın Tarihi ve Başarıları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde konuşan Erdoğan, Beşiktaş'ın 121 yıllık başarılarla dolu tarihiyle Türk sporunun en önemli camialarından biri olduğunu belirtti. "Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi," diye ekledi.

2024 Hedefleri ve Destek

Beşiktaş'ın uluslararası arenada elde ettiği başarıların takdirle karşılandığını vurgulayan Erdoğan, "2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda ulkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz," dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Teşekkür

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün huzurunuzda elimiz dolu gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Arat, alt yapıya verdikleri önemin altını çizerek, "Altyapıdan yetişen genç sporcularımızla gurur duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Hedef Yüksek Performans

Erdoğan, Beşiktaş'ı destekleyeceklerini belirterek, sezon boyunca yüksek performans ve fair play temennisinde bulundu. "Rekabetin üst seviyede olduğu bir sezon geçirmek istiyoruz," dedi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer de katıldı.

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