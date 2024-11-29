Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Yapısı Değişmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) yapısının acilen değişmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye, 15 geçici üye... Olmaz. Bu şekilde bu dünya yönetilemez" dedi.

BM'nin Geleceği Üzerine Düşünceler

Erdoğan, dünya genelindeki adalet arayışının BM'nin mevcut yapısı ile sağlanamayacağını belirterek, bu konudaki reform ihtiyacına dikkat çekti. Uluslararası ilişkilerde daha adil ve demokratik bir sistemin kurulması gerektiğini savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.