Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması

Erdoğan: "Bölücü Örgüte Geçit Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerde ve belediyelerde bölücü örgütlerin etkisini kırmak için kararlı adımlar attıklarını belirtti. "Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik" Erdoğan, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki projelerin ve yatırımların, bu tür tehditlerin ortadan kaldırılması için büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, milletin iradesine sahip çıkmanın, her bireyin sorumluluğu olduğunu vurguladı.