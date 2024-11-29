Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bütçe Açığı Hedefi: Yüzde 4.9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bütçe Açığı Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yaşanan deprem etkisine rağmen bütçe açığını milli gelire oranla yüzde 5,2'de tuttuklarını ifade ederek, bu yıl için belirledikleri hedefin yüzde 4,9 olduğunu belirtti.

Bütçe Disiplinine Vurgu

Erdoğan, mali disiplinin önemine dikkat çekerek, bu hedefe ulaşmak için gerekli tedbirlerin alınacağını da aktardı. Ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, bütçe açığının düşürülmesinin ekonomik istikrar açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.