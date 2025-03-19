Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçilere Kabul ve Çiftçilerle İftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçileri kabul edecek ve çiftçilerle iftar yapacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 02:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 02:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçilere Kabul ve Çiftçilerle İftar

Erdoğan, Büyükelçileri Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Bu kapsamda, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Çiftçilerle İftar Programı

Erdoğan, programın ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle birlikte iftar yapma fırsatı bulacak. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanı'nın çiftçilere verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.

Etkinliklerin saatleri: 14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15 ve 19.06 olarak planlanmıştır.

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