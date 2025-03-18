Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Vurgusu: Vatan Sevgisi Her Şeye Galip

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de vatan sevgisinin silahlardan daha güçlü olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Vurgusu: Vatan Sevgisi Her Şeye Galip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin ve millet sevgisinin önemine dikkat çekti.

Gelişmiş Silahlar ve Vatan Sevgisi

Erdoğan, "Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki, ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez" ifadelerini kullanarak, ulusal değerlerin her şeyden üstün olduğunu vurguladı.

Bu anlamlı sözleriyle, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemini bir kez daha dile getiren Erdoğan, genç nesillerin bu bilinçle yetiştirilmesinin gerekliliğine de değindi.

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