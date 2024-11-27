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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: Ordumuz Güvende Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimini orduya yönelik tehditlerden sorumlu tutarak kararlı bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: Ordumuz Güvende Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "CHP'nin sorumsuz yöneticilerinin, ordumuzu nizamsızlık, intizamsızlık ve disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmasına göz yummayacağız" diyerek kesin bir mesaj iletti.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin askeri gücünü koruma amacıyla tüm partilerin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle muhalefet partisi CHP'nin tutumunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni olumsuz etkilediğini belirtti.

Erdoğan, "Bu tür sorumsuzluklar bizim ordumuzu zayıflatmaya yönelik bir duruş sergiliyor. Asla buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, terörle mücadele başta olmak üzere, milli güvenlik konularına olan bağlılıklarını ve kararlılıklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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