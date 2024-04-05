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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası Ramazan ve Bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaptığı konuşmada, Ramazan ve bayram dileklerini iletip, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası Ramazan ve Bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cemaate hitap etti. Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, aynı zamanda İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değindi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ramazan ve Bayram Dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma hutbesi sonrası cemaate hitaben yaptığı konuşmada, "Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Kadir Gecesi'ni de tebrik eden Erdoğan, duaların önemine vurgu yaptı.

İsrail'in Zulmüne Karşı Destek

Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadir'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz, gönderemeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli." şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan, konuşmasında Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 103. ayetini okuyarak, "Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine yani Kur'an'a sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bütün mesele bu. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu vesileyle Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi daim etsin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum." şeklinde mesaj verdi.

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