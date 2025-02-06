Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedeler İçin Yeni Projeler ve Destekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremler Anma Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı' kapsamında yaptığı konuşmada, Hatay Havalimanı'nın durumunu gündeme getirdi. Hatay Havalimanı'nın uçuş pistinin depremde ciddi zarar gördüğünü ifade eden Erdoğan, "3 bin metre uzunluğundaki bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların da inebileceği yeni bir pisti inşallah Hatay'ımıza tekrar kazandırıyoruz," dedi.

Ulaşım Altyapısında Gelişmeler

Erdoğan, deprem bölgesinde ulaşımın önemini vurgulayarak, kara yolu, hava yolu, demir yolu, denizcilik ve haberleşme alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğundaki bağlantı ve imar yollarının ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara başlandığını kaydetti.

Yatırımlar ve Kira Destekleri

Bölgedeki işletmelere yönelik kalkınma ve yatırım teşvikleri sağladıklarını söyleyen Erdoğan, depremzede sanayi işletmeleri için 2025 yılına kadar yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis edildiğini belirtti. 65 ilçedeki yatırımların desteklendiğini vurgulayan Erdoğan, toplam 34,5 milyar lira kira desteği verildiğini duyurdu.

Öğrenci Destekleri ve Sosyal Yardımlar

Erdoğan, depremden etkilenen gençlere yönelik sosyal yardımları da ele aldı. 18 bin afetzede öğrenciye öğrenim bursu tahsis edildiğini ve 23 bin 692 depremzede öğrencinin öğrenim kredisinin karşılıksız bursa dönüştürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, konteyner kentlerde kalan vatandaşlar için 73 bin Esen Kart dağıtıldığını belirtti.

Tarımsal Destekler ve Altyapı Yatırımları

Deprem sonrası tarımsal desteklere de değinen Erdoğan, 11 ilde 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını, 20 milyar liralık içme ve tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya Bankası ile İşbirliği

Son olarak, Erdoğan, deprem bölgesinin tarım altyapısının iyileştirilmesi için Dünya Bankası ile kredi paketi imzalandığını açıkladı. Çiftçilere önümüzdeki 5 yılda toplam 250 milyon dolar hibe verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.