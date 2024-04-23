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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dönüş yolunda önemli açıklamalar

Irak’taki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dönüş yolunda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’tan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin soruları cevapladı. Irak ziyaretleri hakkında bilgi veren Erdoğan, gündeme dair de bazı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sayın Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Sudani ile görüşmüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Erdoğan, terörle mücadele, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi konularda iki ülke arasında önemli kararların alınmış olduğunu dile getirdi. İmzalanan anlaşmalarla birlikte Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmiş olduğunu söyleyen Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri ile de görüşmelerin verimli geçmiş olduğunu belirtti.

Terörle mücadelede ortak adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’taki yetkililerle yapmış olduğu görüşmelerde, teröre karşı ortak bir şekilde mücadele edileceğini ifade etti. Terörle mücadelenin bölgesel barış için büyük önemi olduğunu belirten Erdoğan, bu konuda birlikte hareket edilebileceğini söyledi. Erdoğan “Irak ve Suriye’deki terör bataklığı, yalnızca bizim çalışmamızla değil, iki ülkenin gayreti ile kurutulacak” dedi.

Bahçeli’ye destek açıklaması

Erdoğan, ülkede yaşanan son gelişmeleri de ele aldı. MHP Lideri Bahçeli’nin “DEM Parti kapatılsın” sözlerini desteklediğini ifade eden Erdoğan, “Değerlerimize saygısızlık, birlik ve bütünlüğümüze kastetmektir. Bunun hukuki karşılığı vardır. Sayın Bahçeli, Anayasa hükmünü ifade etmiştir. Ben de bu ifadelere katılıyorum. Anayasa hükümlerini kim çiğnerse bedelini de ödeyecektir” dedi.

Yeni Anayasa hazırlığı

CHP Lideri Özgür Özel’le yapacakları görüşme hakkında gelen sorulara karşılık olarak Erdoğan, “Dünyada pek çok alanda değişim söz konusu. Buna ayak uydurmak için Türkiye’nin de yenilikçi bir Anayasa’ya ihtiyacı var. Bu düşünceyi CHP’nin de destekleyeceğini düşünüyorum. CHP lideri sayın Özgür Özel ile bu konuda atılacak adımları görüşeceğiz. Millet için yeni bir Anayasa yapana dek çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

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