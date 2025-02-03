Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitimde Reform Vurgusu ve Gençlere Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimde Reform Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde gençlere yönelik önemli mesajlar verdi. "Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız," diyen Erdoğan, dijital ve ekran bağımlılığının toplumda yaygınlaştığını vurgulayarak, paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi gibi düzenlemelerin değerlendirildiğini kaydetti.

Eğitimde Yatırımların Artışı

Erdoğan, eğitimdeki gelişmeleri istatistiklerle açıkladı. 2002 yılında eğitime ayrılan bütçenin 7,5 milyar lira olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bugün bu rakamın 2 trilyon 186 milyara ulaştığını belirtti. Derslik sayısının geçmişte 367 bin iken şimdi 735 bine çıktığını ifade etti.

Öğretmen Sayısında Önemli Artış

Cumhurbaşkanı, son 20 yılda 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini ve mevcut öğretmenlerin %80'inin bu dönemde göreve başladığını söyledi. Derslik başına öğrenci sayısının ilkokulda 23, ortaokulda 22'ye düşürüldüğünü belirten Erdoğan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azaltarak gelişmiş ülke standartlarına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerin Temel İhtiyaçları İçin Destek

Öğrencilerin yemek, ulaşım, barınma ve eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak adına kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını dile getiren Erdoğan, son 22 yılda yaklaşık 4 milyar ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı.

Öğretmenlere Yönelik Yenilikler

Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek vermek amacıyla Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu yeniden çıkardıklarını vurguladı. 66 bin 658 öğretmen uzman öğretmen, 249 bin 198 öğretmen başöğretmen unvanı alarak eğitim tazminatından yararlanmaya başladığını aktardı.

Bağımlılıklara Karşı Savaş

Gençlere, bağımlılık yaratan kötü alışkanlıklara karşı koruma sözü veren Erdoğan, internet ve sosyal medya gibi unsurların tehlikelerine dikkat çekti. "Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın," diyerek okurlara hitap eden Erdoğan, dijital mecra ve oyun platformları kaynaklı sorunlarla mücadele için yeni tedbirler alacaklarını belirtti.

Eğitimde Yeni Trendleri Takip Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ettiklerini söyleyerek, öğretmen yetiştirme modellerini incelemeye devam ettiklerini ifade etti. Milli Eğitim Akademisi kuracaklarını ve öğretmen adaylarının akademiye kabulünün ÖSYM tarafından düzenlenecek giriş sınavları ile yapılacağını duyurdu.

15 Ocak itibarıyla eğitim programını tamamlayan öğretmenler arasından uzman ve başöğretmen unvanları ile yeni destekler sağlanacağını da ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.