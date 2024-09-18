Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklaması: Milli Gelir 1,1 Trilyon Doları Aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz, neredeydik, bakın şimdi neredeyiz" dedi.

Tarihi Başarı

Bu gelişmenin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, arka planda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen sağlanan ilerlemeyi vurguladı. "Ülkemizin ekonomik büyümesi, güçlü politikalar ve halkımızın desteğiyle mümkün oldu" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

İlerleyen dönemlerde ekonomide daha büyük hedeflere ulaşma kararlılığında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu tarihi başarıyı daha ileri noktalar taşımak için çalışacaklarını ifade etti.