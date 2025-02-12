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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya ve Pakistan Ziyareti: Gündemde Önemli Toplantılar Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde anlaşmaları imzalayacak. Ayrıca Kahramanmaraş'ta önemli etkinlikler olacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya ve Pakistan Ziyareti: Gündemde Önemli Toplantılar Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Resmi Törenle Karşılanacak

12 Şubat 2025 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi bir törenle karşılanacak. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve İş Forumu'na da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretinin ardından resmi bir ziyaret için Pakistan'a gidecek.

Kahramanmaraş'ta Anma Etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yıl Dönümü Programı'na katılacak. Ayrıca, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında bulunacak.

Yasama ve Yürütme Aktiviteleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak. Ardından, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ait dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

Dünya Genelinde Diplomasi ve Ateşkes Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Spor Dünyasında Heyecan Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'na katılacak. Ayrıca, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında birçok önemli maç oynanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe ise Anderlecht'i konuk edecek.

Basketbol ve Voleybol Müsabakaları

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı yaşanacak. CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ve Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları da yapılacak.

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