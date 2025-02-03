Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Erdoğan, bu atamalar için Bakanlığın çok yakın bir zamanda duyuru yaparak başvuruları kabul edeceğini ifade etti.

Öğretmen Atamaları Hakkında Detaylar

Engelli bireylerin kamu sektöründe yer alması ve eğitim alanında katkı sağlaması açısından büyük bir adım olarak değerlendirilen bu açıklama, hem aileler hem de eğitim camiasında büyük bir heyecan yarattı. Başvuruların duyurulmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının süreci yakından takip etmeleri bekleniyor.