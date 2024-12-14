DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.138,07 -0,1%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nde Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlukları aşacak kabiliyete sahip olduğunu vurgulayarak muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nde Kritik Açıklamalar

Erdoğan, Yangınların Ülkeye Sıçramasına İzin Vermedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. "Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri hamdolsun başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz" dedi.

Dünyanın Zorlukları ve Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, dünyanın ve bölgenin son dönemde sancılı günler yaşadığını vurgulayarak, "Küresel sistem, son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını, ekonomiden ticarete, güvenlikten sosyal hayata her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı" ifadesinde bulundu.

Esad Rejiminin Çöküşü ve Suriyeli Kardeşlerimizin Zaferi

Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinerek, "61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Suriye halkı, 13 yıl süren çetin mücadele sonunda muhteşem bir zafere imza attı" dedi.

Türkiye'nin Geleceği İçin Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için umut dolu mesajlar vererek, "Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi huzurlu, müreffeh ve güzel günler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz" ifadesini kullandı.

Diplomasi ve Stratejik Sabır

Son olarak, Erdoğan, diplomasinin önemine dikkat çekerek, "Diplomasi, tıpkı siyaset gibi akıl ister, birikim ister, öngörü ister" dedi. Diplomasi gerekliliklerini sıralayarak, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelecek Partisi 5. Yılını Kutladı: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları
2
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
3
Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek
5
Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi
7
15. Dergi Günleri Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Başladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak