Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nde Kritik Açıklamalar

Erdoğan, Yangınların Ülkeye Sıçramasına İzin Vermedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. "Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri hamdolsun başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz" dedi.

Dünyanın Zorlukları ve Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, dünyanın ve bölgenin son dönemde sancılı günler yaşadığını vurgulayarak, "Küresel sistem, son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını, ekonomiden ticarete, güvenlikten sosyal hayata her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı" ifadesinde bulundu.

Esad Rejiminin Çöküşü ve Suriyeli Kardeşlerimizin Zaferi

Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinerek, "61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Suriye halkı, 13 yıl süren çetin mücadele sonunda muhteşem bir zafere imza attı" dedi.

Türkiye'nin Geleceği İçin Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için umut dolu mesajlar vererek, "Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi huzurlu, müreffeh ve güzel günler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz" ifadesini kullandı.

Diplomasi ve Stratejik Sabır

Son olarak, Erdoğan, diplomasinin önemine dikkat çekerek, "Diplomasi, tıpkı siyaset gibi akıl ister, birikim ister, öngörü ister" dedi. Diplomasi gerekliliklerini sıralayarak, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.