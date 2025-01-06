Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eşitlik Vurgusu: 85 Milyonun Hakkı Korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, Türkiye'de yaşayan 85 milyonun hakkını, hukukunu ve çıkarını koruma taahhüdünde bulundu. Erdoğan, bu açıklamasını yaptığı toplantıda, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu belirtti.

Hakkın ve Hukukun Korunması

Erdoğan, "Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız" diyerek, ekonomik ve sosyal adaletin sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik durumunu istikrara kavuşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, hükümetin bu hedef doğrultusunda çeşitli stratejiler geliştireceğini ifade etti.