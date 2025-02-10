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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek: Hakları İade Edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gasbettiği Filistin mülklerinin iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek: Hakları İade Edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin Hakları İade Edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasbedilen evleri, arazileri ve iş yerlerini hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir" dedi.

Bu açıklama, bölgedeki gerginliklerin ve uluslararası kamuoyundaki tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Erdoğan, Filistin halkının haklarına ve mülklerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerken, uluslararası toplumdan da konuya duyarlılık göstermesi çağrısında bulundu.

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