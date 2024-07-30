Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze İle İlgili Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani krize dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Batılı liderlerin ve uluslararası güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların, bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan izlediğini ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Erdoğan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma daha etkin bir şekilde harekete geçme çağrısında bulundu. Gazze'deki acıların sona ermesi için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.