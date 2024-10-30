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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani duruma dikkat çektiği bir konuşma yaptı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık Yarışması Ödül Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki durumu değerlendiren Erdoğan, "Üzülerek söylemeliyim ki, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın tarihe kaydedilmesi unutulmamalıdır" dedi.

Gazze'nin Direnişi ve İslam Ümmeti

Erdoğan, Gazze halkının direnişini, "Gazzeli müminler işgalciler karşısında Bedr'in aslanları gibi kahramanca direniyorlar" sözleriyle ifade etti. Gazze'nin onuru için verdikleri mücadeleye vurgu yapan Erdoğan, Müslümanların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kuran'a ve Sünnete Bağlılığın Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın huzuruna ulaşmasının yolunun Kur'an'a ve sünnete bağlılıktan geçtiğini söyledi. Ecdadın mirasına sahip çıkmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Kur'an'ın rehberliği ile yaşamak gerektiğine dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

“Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz” diyen Erdoğan, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Gazze ve savaş bölgelerindeki kardeşlerin zor bir süreçten geçeceğini ifade etti. Aynı zamanda, insani yardımların ulaştırılması konusunda bir aciliyet olduğunu ve bu durumda mazlumların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yarışmanın Kazananları

Programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Muhammed Sizcan’ın Kur'an tilavetiyle başladı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Erdoğan, katılan herkese teşekkür ederken, yarışmada dereceye girenlere de tebriklerini sundu. Tören, Erdoğan'ın yarışmadaki jüri heyeti ve finalistlerle birlikte poz vermesiyle sona erdi.

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