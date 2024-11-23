Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gelecek için Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençler İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli, vicdanlı ve adil bir dünya inşa etmenin önemini vurguladı. Erdoğan, "Bu mirası bırakmak istiyorsak hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

Adaletli Bir Gelecek İçin Birlik Olma Vurgusu

Erdoğan, yaptığı konuşmada toplumun tüm kesimlerine seslenerek, çocukların geleceği için yapılması gerekenlerin altını çizdi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

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