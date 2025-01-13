Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Faizsiz Kredi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek gençler için büyük bir müjde verdi. Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz." dedi.

Aile Yılı ve Yeni Projeler

Konuşmasında 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiklerini belirten Erdoğan, bu kapsamda birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Genel seçimlerde millete verdikleri sözlerin arkasında olduklarını ifade eden Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'nun geçen yıl deprem bölgesinde başladığını hatırlattı.

Faizsiz Kredi Desteği

Erdoğan, evliliğe ilk adım atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulacağını belirtti. "Aile ve Gençlik Fonundan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek." dedi.

Destek ve Yardım Artışları

Doğum yardımlarının artırılmasından da bahseden Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen doğum yardımının 5 bin lira'ya yüksetildiğini, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin lira şeklinde uygulamaya geçirileceğini söyledi.

Gençlerin Düşünceleri ve Zorlukları

Erdoğan, gençlerin yuva kurma konusunda yaşadığı güçlüklerin arttığına dikkat çekti. "Öyle talepler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor" diyerek, nikah merasimlerinin daha sade ve gösterişten uzak olması gerektiğini vurguladı.

Aile ve Toplum Destekleri

Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetleri'nin güçlendirileceğini açıkladı.

2025 Aile Yılı İle Yeni Dönem

Erdoğan, aileye yönelik saldırılar karşısında gençlerin yanında olacaklarını belirtti ve toplumsal bilinçlenmenin Rönesans'ı için Diyanet İşleri Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşeceğinin altını çizdi. 2025 Aile Yılı'nın toplum için hayırlar getirmesini temenni etti.

Programdan Notlar

Programda, Aile Yılı Kamu Spotu izletildi. Ayrıca, Alagöz Kültür Sanat ekibi, Türkiye’nin 7 bölgesinden halk danslarının yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatıra tablosu hediye etti. Program, ailelerle hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.