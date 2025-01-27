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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Terör Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin terörden etkilenmemesi için kararlılık vurgusunu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Terör Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi Teröre Karşı Koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin terör tehlikesine karşı korunması gerektiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bu ifadeleriyle gençlere yönelik tehditlerin ciddiyetine dikkat çeken Erdoğan, ülkenin geleceği olan gençlerin güven içinde yetişmesi gerektiğini vurguladı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı, ailelere ve topluma da bu konuda sorumluluk düştüğünü belirtti.

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