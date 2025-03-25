Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Yönelik Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin arkasına saklananlara sert bir dille tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Yönelik Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklara itibar etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen bir etkinlikte, siyasetteki ahlaki çöküşe dikkat çekti. Erdoğan, "Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız" dedi.

Bu sözleriyle sıkça gündeme gelen ve toplumda tartışma yaratan bir grup siyasetçiye ve onların politikalarına sert bir eleştiride bulunan Erdoğan, gençlerin yalnızca geleceğin değil, aynı zamanda ülkenin bugünü için de önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Erdoğan, gençlerin karar alma süreçlerinde aktif rol oynamalarının önemine de işaret ederken, "Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu ülkemiz için çok kıymetli" diyerek, onların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği