Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Yönelik Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklara itibar etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen bir etkinlikte, siyasetteki ahlaki çöküşe dikkat çekti. Erdoğan, "Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız" dedi.

Bu sözleriyle sıkça gündeme gelen ve toplumda tartışma yaratan bir grup siyasetçiye ve onların politikalarına sert bir eleştiride bulunan Erdoğan, gençlerin yalnızca geleceğin değil, aynı zamanda ülkenin bugünü için de önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Erdoğan, gençlerin karar alma süreçlerinde aktif rol oynamalarının önemine de işaret ederken, "Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu ülkemiz için çok kıymetli" diyerek, onların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.