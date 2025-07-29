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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik işbirliği ve FETÖ ile mücadele konularını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konularının gündem başlıkları arasında yer aldığını açıkladı.

Özellikle uluslararası işbirliklerinin önemine değinen Erdoğan, bu konuların sadece Türkiye için değil, tüm bölgede huzurun sağlanması açısından kritik olduğunu belirtti. Kamuoyunu bilgilendiren Erdoğan, güvenlik alanındaki iş birliklerinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini ifade etti.

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