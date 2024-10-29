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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır güvenliği ve vatan bekası için gereken tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde sınırların 1 asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde, vatanın bekasını ve güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınır Güvenliği Üzerine Vurgu

Erdoğan, özellikle katılımcıların dikkatini çekerek, mevcut durumun gerektirdiği önlemlerin alınacağını belirtti. Ülkenin güvenliğini sağlamak adına atılacak adımların son derece önem taşıdığını dile getirdi.Bu açıklamalar, bölgede süregelen gerginlik ve güvenlik endişeleri göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici.

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