Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Yolsuzluk İthamları: Partililer Bilgileri Yargıya Taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında partililerin rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Yolsuzluk İthamları: Partililer Bilgileri Yargıya Taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Yönelik Sert İddialar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk ve terör soruşturmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamalarında, "(İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması) bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" dedi.

Soruşturmalar ve Partili İddiaları

Bu ifadeleriyle İBB'ye dair yürütülen soruşturmaların arka planına dikkat çeken Erdoğan, partilerinin içinden gelen belgelerin, soruşturmaları daha da derinleştirdiğinin altını çizdi. Böylece, İBB'nin yönetimi altındaki yolsuzluk iddialarının ciddiyetine vurgu yapmış oldu.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, muhalefet ve iktidar arasındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturmanın sonuçları merakla beklenirken, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

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