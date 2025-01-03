Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat Destekleri Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat Destekleri 24,7 Milyar Lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2024 yılındaki mal ve hizmet ihracatçılarının desteklenmesine dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, '2024 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplam 24,7 milyar lira destek sağladık' ifadelerini kullandı.

Bu desteklerin, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmek adına büyük bir adım olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın bu açıklamaları, hem yatırımcılar hem de ihracatçılar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.