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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiri: Yardımlar Gazze'ye Ulaşmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiri: Yardımlar Gazze'ye Ulaşmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına dahi tahammül edemediğini dile getirerek, sevk edilen yardım malzemelerinin aylardır Mısır'da bekletildiğini vurguladı. Bu açıklama, bölgedeki insani krizle ilgili uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldı.

İnsani Yardım Krizi

Erdoğan, yaptığı açıklamalarla birlikte, Gazze'de yaşanan insani krizinin derinleştiğine dikkat çekti. Mısır'a gönderilen yardımların neden Gazze'ye ulaştırılmadığını sorgularken, İsrail’in bu durumu sürdüremez hale geldiğini söyledi. İnsani yardım çalışmalarını hızlandırmak için gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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