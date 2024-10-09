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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesajlar: Filistin'in Direnişi ve Vadedilmiş Topraklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki saldırılar ve Filistin'in direnişi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesajlar: Filistin'in Direnişi ve Vadedilmiş Topraklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların bir yıl dönümünü geride bıraktıklarını belirtti. Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum, vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır." dedi.

İsrail’in Saldırıları ve Türkiye'nin Duruşu

Erdoğan, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki katliamları sonucunda 50 bin kişinin şehit olduğunu, Gazze'de 1,9 milyon, Lübnan'da ise 1,3 milyon insanın yerinden edildiğini kaydetti. "Gün geçtikçe katliamın maddi ve manevi faturası kabarıyor," diyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel gerilimlerden uzak durarak yangına benzin değil, su döken bir ülke olmaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail ve Batılı Ülkelerin Rolü

Erdoğan, Netanyahu ve onun destekçilerini eleştirerek, "Türkiye ne yapılmak istendiğinin farkındadır. Nihai hedefi çok net görebiliyoruz," dedi. Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini kınayarak, "Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail’e her türlü silah desteğini vermeye devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Filistin’in Direnişi

Cumhurbaşkanı, "Emperyalist güçlerin desteğiyle direnen Filistin’in yiğit evlatlarını saygıyla selamlıyorum," diyerek şehit düşen Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerini andı. Erdoğan, "Hamas, Filistin'in Kuvayımilliye'sidir," diye belirtti, Türkiye'nin Filistin halkının yanındaki duruşunu sürdüreceğini ifade etti.

Sonuç ve Vurgular

Erdoğan, her fırsatta iki yüzlülüğü deşifre edeceklerini belirterek, "Bir yıldır olduğu gibi bugün de 'herkes için barış, herkes için özgür Filistin' diyoruz. Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz asil duruşumuzu asla bozmayacağız," dedi. Bu süreçte uluslararası destek çağrısını yineleyerek, Filistinli kardeşler için hürriyet ve adalet talep etti.

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