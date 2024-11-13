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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: Türkiye En Somut Adımları Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'in mezalimine en güçlü tepkiyi verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: Türkiye En Somut Adımları Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mezalimine karşı en güçlü tepkiyi veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Dünyada bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye'dir" dedi.

Türkiye'nin Kararlılığı

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası platformda İsrail'in uygulamalarına karşı duruşunu sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, bu konuda atılan adımların önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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