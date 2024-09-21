DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.150.887,98 -0,41%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki Ve Suriye Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırılarına tepki gösterdi ve Suriye ile diyalog çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki Ve Suriye Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Saldırıları İçin Terör Örgütü Tanımı

Erdoğan, "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık bir ifadesidir. Bu saldırı, sivil hassasiyetlerin bulunmadığını gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Lübnan'a Destek Vurgusu

Erdoğan, daha önceki görüşmelerinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaşanan sıkıntıları ele aldıklarını belirtti. "Bu konuda neler yapabiliriz? Bunları kendisiyle konuştum," dedi.

Suriye ile İletişim Arayışları

Suriye'deki gerginliğin sona ermesi gerektiğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Türkevi, çok farklı görüşmelere vesile olacaktır. Suriye ile olan ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşme irademizi ortaya koyduk," şeklinde konuştu.

Biden ile Görüşme Planı Henüz Yok

ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan bir görüşme olmadığını söyleyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki yoğun programın öncelikli olacağını ifade etti.

Erdoğan, "Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız. Çünkü insanlar yaşlı, çocuk, kadın... Ölüyor. Bu çağrımızı tüm dünya liderleriyle yapacağız," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP İl Başkanları Toplantısı: Birlik ve Sorumluluk Vurgusu
2
Bursa Hızlı Tren Projesi İle Ulaşım Süresi Kısalacak
3
Kocaeli'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Kara Deliklerin Gizemleri: Yeni Gözlemler ve Keşifler
6
Sakaryaspor Başkanı'na Tokat Atan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Ankara'da 'Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni' Etkinliği Gerçekleşti

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi