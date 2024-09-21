Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki Ve Suriye Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Saldırıları İçin Terör Örgütü Tanımı

Erdoğan, "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık bir ifadesidir. Bu saldırı, sivil hassasiyetlerin bulunmadığını gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Lübnan'a Destek Vurgusu

Erdoğan, daha önceki görüşmelerinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaşanan sıkıntıları ele aldıklarını belirtti. "Bu konuda neler yapabiliriz? Bunları kendisiyle konuştum," dedi.

Suriye ile İletişim Arayışları

Suriye'deki gerginliğin sona ermesi gerektiğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Türkevi, çok farklı görüşmelere vesile olacaktır. Suriye ile olan ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşme irademizi ortaya koyduk," şeklinde konuştu.

Biden ile Görüşme Planı Henüz Yok

ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan bir görüşme olmadığını söyleyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki yoğun programın öncelikli olacağını ifade etti.

Erdoğan, "Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız. Çünkü insanlar yaşlı, çocuk, kadın... Ölüyor. Bu çağrımızı tüm dünya liderleriyle yapacağız," dedi.