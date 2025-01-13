Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Destek: Esnek Çalışma Modelleri Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların iş ve ev hayatını kolaylaştıracak esnek çalışma modellerinin devreye alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Destek: Esnek Çalışma Modelleri Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Özel Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların iş ve ev hayatlarını daha da rahatlatacak olan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu yeni sistemin, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını teşvik edeceğini vurguladı.

Yeni İmkanlar Kadınlar İçin

Erdoğan, esnek çalışma modellerinin, özellikle aile sorumluluklarını üstlenen kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. "Kendilerine uygun çalışma saatleri ve mekanları seçerek, aileleriyle olan ilişkilerini güçlendirecekler" şeklinde ifade etti.

Bu yeniliklerle birlikte, kadınların hem iş hayatında başarılı olmaları hem de ev işlerini kolaylıkla yönetebilmeleri hedefleniyor. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları, kadın istihdamının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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