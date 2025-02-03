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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Otel Yangını İçin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya otel yangını hakkında Meclis'te araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Otel Yangını İçin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangının ardından alınacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz," dedi.

Erdoğan, ayrıca, Mecliste kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu sürecinin olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Bu gelişmeler, toplumsal güvenin yeniden sağlanması adına kritik öneme sahip.

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